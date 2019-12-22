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Макрон закликав противників пенсійної реформи припинити акції на свята

Новини » Політика     22.12.2019 - 14:11
Макрон закликав противників пенсійної реформи припинити акції на свята
Фото: Еммануель Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Французький президент запропонував укласти перемир'я

Президент Франції Еммануель Макрон закликав противників пенсійної реформи призупинити акції протесту на час різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, французький президент запропонував демонстрантам укласти перемир'я з урядом та призупинити акції протесту. Макрон додав, що право на протест є законним та захищене конституцією, але іноді необхідно зробити перерву.

"Право на протест є законним та захищене конституцією, але я вважаю, що в житті країни є моменти, коли потрібно укласти перемир'я з поваги до родин і сімейного життя", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше французькі профспілки після провалу переговорів з урядом оголосили про продовження страйків проти пенсійної реформи на різдвяні свята. Профспілки вирішили провести більше страйків і демонстрацій 9 січня.

Як відомо, французькі профспілки влаштовують протести через пенсійну реформу, яка передбачає перегляд чинної системи, за якої представники окремих професій можуть виходити на пенсію раніше або отримувати підвищені виплати через важкі умови праці.

Крім того, нещодавно у Франції верховний комісар по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Відставку комісара пов'язують з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, через яку у Франції почалися масові страйки.

Масові страйки у Франції продовжаться на різдвяні свята Макрон думає про зміну пенсійної реформи через протести
Новини України Франціястрайкпенсионная реформаЕммануель Макрон
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