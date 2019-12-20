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Масові страйки у Франції продовжаться на різдвяні свята

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 01:10
Масові страйки у Франції продовжаться на різдвяні свята
Фото: акція протесту у Франції (twitter.com / ajplus)

Профспілки не змогли досягти згоди з урядом

Французькі профспілки після переговорів з урядом заявили, що страйки через пенсійну реформу продовжаться на різдвяні свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Едуардом Філіппом, лідер профспілкового руху Філіпп Мартінес заявив, що профспілки вирішили провести більше страйків і демонстрацій 9 січня. Це означає, що на Різдво, коли мільйони французів їдуть до своїх рідних, транспорт все ще буде заблокований.

Профспілки влаштовують протести через пенсійну реформу, яка передбачає перегляд чинної системи, коли представники окремих професій можуть виходити на пенсію раніше або отримувати підвищені виплати через важкі умови праці.

З 2025 року всі чинні 42 "спеціальні режими" виходу на пенсію повинна замінити універсальна система. Виходити на пенсію можна буде з 62 років, а отримувати повну пенсію без відрахувань - з 64 років. Цей вік планували поступово підвищувати.

Нагадаємо, 17 грудня французька поліція в місті Нант застосувала сльозогінний газ для розгону учасників акції протесту.

РБК-Україна писало, що у Франції верховний комісар по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Відставка пов'язується з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, за якою в країні почалися масові страйки.

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