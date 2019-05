В Париже полиция задержала 200 участников первомайских беспорядков

Полиция провела проверку более 12,4 тыс. протестующих

В Париже в районе Монпарнас полиция задержала более 200 человек в связи с беспорядками, которые начались во время первомайских демонстраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

148 человек из задержанных были арестованы. Полиция провела проверку более 12,4 тыс. протестующих.

Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ. Отмечается, что на демонстрациях в Париже собрались профсоюзные активисты, "желтые жилеты" и антикапиталисты. Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности.

VIDEO: Clashes have broken out in Paris between police and "black bloc" protesters who joined "yellow vest" demonstrators at the front of the march before the official start of the trade union demonstration on #MayDay #LabourDay #1erMai pic.twitter.com/Cp6c14CiXk