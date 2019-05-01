У Парижі на першотравневих демонстраціях сталися заворушення

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Паризька поліція повідомила, що офіцери провели понад 9 тис. "профілактичних обшуків" сумок і заарештувала 165 осіб перед маршем

У столиці Франції Парижі під час першотравневих демонстрацій відбулися зіткнення між поліцією і мітингувальниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Французька поліція зіткнулася з демонстрантами, які кидали каміння, а також підпалювали і розбивали транспортні засоби. Поліція неодноразово використовувала сльозогінний газ, щоб встановити контроль над натовпом, який збирався біля паризького вокзалу Монпарнас для головної акції протесту.

Точна кількість поранених не відомо. Одного чоловіка з раною на голові врятували від місця події медпрацівники.

Паризька поліція повідомила, що офіцери провели понад 9 тис. "профілактичних обшуків" сумок і заарештувала 165 осіб перед маршем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції поліція затримала чотирьох осіб, які підозрюються в організації теракту проти правоохоронців. Відзначається, що підозрювані були затримані при спробі придбати зброю.

Крім того, у Франції судді по боротьбі з тероризмом рекомендували залучити до суду 14 осіб, підозрюваних в атаці на редакцію журналу Charlie Hebdo у Парижі в січні 2015 року.