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У Парижі поліція затримала більше 20 "жовтих жилетів"


Сьогодні у Парижі відбувається 13-та акція протесту руху "жовтих жилетів"

В Париже (Франция) во время акции протеста движения "желтых жилетов" правоохранители арестовали более 20 демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в ходе 13-й антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже французские правоохранители задержали 21 демонстранта, 16 из них - были арестованы.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Париже во время акции протеста движения "желтых жилетов" возникли столкновения между полицией и демонстрантами. Чтобы разогнать протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ. Кроме того, полиция задержала 10 человек, двое из которых получили ранения.

Вчера, 8 февраля, участники движения "желтых жилетов" анонсировали новые акции протеста в разных городах Франции. В частности были анонсированы протесты в Бордо, Марселе и Монпелье.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 5 февраля, около 30 тыс. человек приняли участие в объединенной манифестации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" и движения "желтых жилетов".

Добавим, в прошлую субботу, 2 февраля, во Франции прошла новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов", которые хотят удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона. После этого французские СМИ сообщили, что полиция задержала 30 участников движения "желтых жилетов".

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