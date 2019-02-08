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"Жовті желети" анонсували нову акцію протесту у Франції

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 18:29
"Жовті желети" анонсували нову акцію протесту у Франції
Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (AFP)

Протести пройдуть в Парижі, Бордо, Марсель і Монпельє

Рух "жовтих жилетах" анонсував нову акції протесту в різних містах Франції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Вfmtv.

Це буде вже 13-а така акція з листопада минулого року. Зокрема, акція протесту запланована в цю суботу в Парижі. Вона розпочнеться о 11:30 за київським часом на площі Шарля де Голля. Потім "жовті жилети" пройдуть по Єлисейських полях. Завершити ходу вони мають намір на Марсовому полі в 16:00.

Протести, як очікується, пройдуть і в інших великих містах, включаючи Бордо, Марсель та Монпельє.

Нагадаємо, у вівторок близько 30 тис. людей взяли участь в об'єднаній маніфестації профспілки "Загальна конфедерація праці" і руху "жовтих жилетах", згідно з оцінками організаторів.

РБК-Україна писало, що у Франції в суботу, 2 лютого, почалася нова хвиля антиурядових акцій "жовтих жилетах", які хочуть утримати тиск на уряд президента Еммануеля Макрона. Після цього французькі ЗМІ повідомили, що поліція затримала 30 учасників руху "жовті жилети".

РБК-Україна писало, що в ході зіткнень поліція застосувала сльозогінний газ.

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