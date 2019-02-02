Кількість затриманих "жовтих жилетів" у Парижі зросла до 30

Фото: протести в Парижі (twitter.com/CGTNOfficial)

Кількість учасників протестів "жовтих жилетів" у Франції зросла до 58,6 тис.

У Парижі поліція затримала 30 демонстрантів, які вийшли сьогодні на акцію антиурядового протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За словами представників поліції, в ході протесту правоохоронці заарештували 30 демонстантів.

В Міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили, що загалом на акції антиурядового протесту руху "жовтих жилетів" по всій країні вийшли 58,6 тисяч демонстрантів.

За даними МВС, у Парижі на акцію протесту вийшли понад 10,5 тисяч осіб. Проте незалежна компанія Occurrence повідомляє про 13,8 тис. протестувальників.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, у Франції розпочалася нова хвиля антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". У Парижі демонстранти збиралися вшанувати пам'ять поранених під час сутичок з поліцією протестувальників.

Як писало РБК-Україна, у Парижі між правоохоронями та демонстрантами, які намагалися з меблів збудувати барикади, виникли сутички. В ході зіткнень поліція застосувала сльозогінний газ.

Крім того, у французькому Нанті один з протестувальників влаштував стрілянину, в результаті чого двоє правоохоронців та журналіст отримали поранення. Один з поліцейських був госпіталізований.