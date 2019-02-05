У Парижі до 30 тисяч людей взяли участь у протесті профспілок та "жовтих жилетах"

Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (AFP)

У той же час, за даними префектури, кількість протестувальників не перевищила 18 тис. людей

Близько 30 тис. людей взяли участь в об'єднаній маніфестації профспілки "Загальна конфедерація праці" і руху "жовтих жилетів", згідно з оцінками організаторів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на France-Presse.

У той же час, за даними префектури, кількість протестувальників не перевищила 18 тис. людей. Однак ще менші цифри наводить консалтингова компанія Occurence, яка нарахувала 14 тис. учасників.

Марш протесту профспілки "Загальна конфедерація праці" і "жовтих жилетів" розпочався у вівторок в центрі французької столиці. Серед вимог маніфестантів - підвищення заробітної плати, справедливий розподіл доходів, а також проведення податкової реформи.

Нагадаємо, у Франції в суботу, 2 лютого, почалася нова хвиля антиурядових акцій "жовтих жилетах", які хочуть утримати тиск на уряд президента Еммануеля Макрона. Після цього французькі ЗМІ повідомили, що поліція затримала 30 учасників руху "жовтих жилетів".

РБК-Україна писало, що в ході зіткнень поліція застосувала сльозогінний газ.

Після цього французькі ЗМІ повідомили, що президент Еммануель Макрон планує провести 26 травня у Франції референдум через протести "жовтих жилетів".