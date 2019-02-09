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У Парижі поліція затримала більше 20 "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 18:54
У Парижі поліція затримала більше 20 "жовтих жилетів"
Фото: протести у Парижі (AP)

Сьогодні у Парижі відбувається 13-та акція протесту руху "жовтих жилетів"

У Парижі (Франція) під час акції протесту руху "жовтих жилетів" правоохоронці заарештували більше 20 демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, в ході 13-ї антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів" в Парижі французькі правоохоронці затримали 21 демонстранта, 16 з них - були заарештовані.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у Парижі під час акції протесту руху "жовтих жилетів" виникли сутички між поліцією та демонстрантами. Щоб розігнати протестувальників правоохоронці використали сльозогінний газ. Крім того, поліція затримала 10 осіб, двоє з яких отримали поранення.

Вчора, 8 лютого, учасники руху "жовтих жилетів" анонсували нові акції протесту у різних містах Франції. Зокрема були анонсовані протести у Бордо, Марселі та Монпельє.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 5 лютого, близько 30 тис. людей взяли участь в об'єднаній маніфестації профспілки "Загальна конфедерація праці" і руху "жовтих жилетів".

Додамо, минулої суботи, 2 лютого, у Франції відбулася нова хвиля антиурядових акцій "жовтих жилетів", які хочуть утримати тиск на уряд президента Еммануеля Макрона. Після цього французькі ЗМІ повідомили, що поліція затримала 30 учасників руху "жовтих жилетів".

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