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Більшу частину цінностей Нотр-Дама врятували

Новини » Суспільство    18.04.2019 - 15:55
Більшу частину цінностей Нотр-Дама врятували
Фото: пожежа в Нотр-Дамі (DominguezArjona / Twitter)

Врятувати вдалося близько 90% цінностей, що знаходилися в будівлі у момент пожежі

Велика частина цінностей, які зберігалися в соборі Паризької Богоматері, не постраждали від вогню завдяки плану евакуації. Про це повідомив представник страхової компанії Мішель Оноре, передає Reuters.

За словами директора відділу образотворчого мистецтва страхового брокера Sedgwick, врятувати вдалося близько 90% цінностей, що знаходилися в будівлі у момент, коли почалася пожежа. Вогонь знищив дах одного з головних символів французької столиці, перш ніж пожежникам вдалося взяти ситуацію під контроль.

Скарби Нотр-Дам - від однієї тисячі до 1,2 тис. предметів, включаючи дорогоцінні метали, традиційні церковні шати й картини. Рятувальникам вдалося винести з будівлі терновий вінець, привезений в Париж з Константинополя у XII столітті, і частину хреста, на якому, як вірять християни, був розп'ятий Ісус Христос.

"План евакуації спрацював ідеально... і саме тому втрати виявилися не такими страшними, як можна було б побоюватися", - сказав Оноре.

Нагадаємо, пожежа в Нотр-Дам де Парі стався 15 квітня. В результаті пожежі постраждали двоє правоохоронців і один пожежний. Вже є кілька версій причини займання собору. Зокрема, пожежники вважають, що це сталося з-за роботи з реставрації будівлі. За версією прокуратури, свідоцтва навмисного підпалу собору Паризької Богоматері немає.

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