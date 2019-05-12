Архітектори запропонували проект Нотр-Дама зі скляним дахом

Фото: Нотр-Дам де Парі (GettyImages)

Дах і шпиль для собору пропонується виготовити зі скла, дуба і вуглецевого волокна

Французьке архітектурне бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрації собору Нотр-Дам, який був частково пошкоджений унаслідок пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт архітектурного бюро.

Зокрема, бельгійський архітектор і автор ідеї Вінсент Келльбо назвав свій проект Palingenesis, що в перекладі з грецької мови означає "відродження".

Архітектори запропонували виготовити дах і шпиль для собору зі скла, дуба і вуглецевого волокна. За задумом фахівців, покрівля має виробляти електрику та тепло. Крім того, пропонується налагодити пасивну вентиляцію будівлі.

Фото: проект реставрації собору Нотр-Дам (vincent.callebaut.org)

Проект також передбачає створення саду для "споглядання і медитації", який послужить розміщенням громадської міської ферми. Тут, за задумом фахівців, одна людина зможе виростити до 25 кг фруктів і овочів на кв. метр в рік, завдяки чому сумарний урожай складе 21 т в рік. Вирощені фрукти і овочі архітектори запропонували роздавати безкоштовно.

"Нова архітектура шпиля, як плащаниця, піднята з наріжного каменя, що символізує відродження, а також таємницю собору і воскресіння Христа. І під саваном з'являються життя і оновлення. Нотр-Дам знову засліпить світ, посилюючи духовне послання і прагнення", - розповів Вінсент Келльбо.

Також на шпилі пропонується встановити мідного півня, який раніше вінчав собор та вцілів після пожежі.

Візначимо, собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Раніше РБК-Україна писало, що Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію собору Нотр-Дам.