Проживаючих поблизу згорілого Нотр-Дама попередили про забруднення свинцем

Фото: Нотр-Дам де Парі (GettyImages)

Свинець присутній у приміщеннях, які залишалися відкритими у момент пожежі

Префектура поліції Парижа попередила жителів близьких до Нотр-Даму районів про можливе забруднення свинцем після пожежі. Про це повідомляє Le Point.



Відзначається, що результати аналізу, проведені центральною лабораторією, показали, що в деяких зонах присутній свинець, зокрема в приміщеннях, які залишалися відкритими у момент пожежі і де осідав пил. Жителів близьких до Нотр-Даму районів закликали провести прибирання у своїх квартирах, протерти меблі та інші предмети.



Відомо, що свинець містився в несучій конструкції собору і його шпилі.

Раніше повідомлялося, що французькі 25 квітня поліцейські почали оглядати собор Нотр-Дам де Парі вперше після пожежі.

Нагадаємо, у столиці Франції Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

РБК-Україна писало, що собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.