У Парижі заарештували 7 протестувальників

Активісти намагалися пройти неузгодженими з владою вулицями

По меньшей мере 7 участников движения "желтых жилетов", которые в субботу, 9 марта, вышли на акцию протеста в Париже (Франция), были арестованы сотрудниками полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, инцидент произошел во время движения толпы активистов вокруг Елисейский полей. Активисты пытались пройти через несогласованные с властями города улицы и были задержаны парижскими правоохранителями.

Напомним, сегодня в Париже начались новые акции протеста движения "желтых жилетов". Две группы протестующих заблокировали Йенский мост вблизи Эйфелевой башни. Активисты требовали соблюдения норм Парижской климатической сделки.

Как сообщало РБК-Украина, 2 марта во Франции возобновились антиправительственные акции протеста, организованные движением "желтых жилетов". Протестующие хотели показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых.

Во время протеста в Париже на прошлых выходных правоохранители задержали по меньшей мере 33 участника протестного движения "желтых жилетов". Всего в акциях протеста по всей Франции приняли участие около 39,3 тысяч человек.

Добавим, 23 февраля на 15-ю волну антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" по всей Франции вышли, по меньшей мере, 46 тысяч протестующих.