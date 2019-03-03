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У Парижі затримано 33 учасника руху "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 05:29
У Парижі затримано 33 учасника руху "жовтих жилетів"
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

У Франції знову затримали протестувальників в ході акції "жовтих жилетів"

У Парижі (Франція) на акціях протесту руху "жовтих жилетів" затримали 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Протести в ряді міст Франції пройшли в суботу, 2 березня. За даними МВС, всього у Франції у мітингах взяли участь 39,3 тисячі осіб.

Як повідомляється, в Парижі влада нарахувала 4 тисячі протестувальників. При цьому самі "жовті жилети" повідомили про понад 92 тисячі учасників мітингів по всій країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 2 березня, в антиурядових акціях протесту руху "жовтих жилетів" у Франції взяли участь майже 40 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 березня у Франції поновилися антиурядові акції протесту, організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хочуть показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Додамо, минулого тижня у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тисяч осіб.

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