У Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі

Фото: "жовті жилети" перекрили Єнський міст (ТАСС)

Активісти протестували через невиконання положень Паризької угоди про клімат

У суботу, 9 березня, у Парижі (Франція) активісти руху "жовтих жилетів" перекрили Єнський міст поблизу Ейфелевої вежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, активісти руху "жовтих жилетів" перекрили Єнський міст в знак протесту через невиконання положень Паризької угоди про клімат. Дві групи демонстрантів сіли на асфальт на в'їздах на міст.

"Акція проводиться в знак протесту проти того, що положення Паризької угоди про клімат не виконуються і сама угода через це перетворилася на непотрібний папірець", - заявила одна з представників "жовтих жилетів" Леоні Коен.

Quelques gilets jaunes réalisent un sit-in devant la Tour Eiffel ce matin pic.twitter.com/4xIabEa7gD — BFMTV (@BFMTV) March 9, 2019

Нагадаємо, минулих вихідних у Парижі на акціях протесту руху "жовтих жилетів" правоохоронці затримали 33 людини. За даними МВС, всього у Франції у мітингах 2 березня взяли участь 39,3 тисячі осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 березня у Франції поновилися антиурядові акції протесту, організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хотіли показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Додамо, 23 лютого на 15-у хвилю антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів" по всій Франції вийшли щонайменше 46 тисяч протестувальників.