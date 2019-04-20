У Парижі на акції "жовтих жилетів" заарештовано понад 120 осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/CCastaner)

"Жовті жилети" зібралися на чергову, 23-ю за рахунком акцію

У столиці Франції Парижі сьогодні, 20 квітня, під час акції руху "жовтих жилетів" співробітники правоохоронних органів затримали 126 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Згідно з інформацією видання The Local France, станом на 11:00 за місцевим часом у центрі Парижа були заарештовані 70 чоловік.

Як зазначається, "жовті жилети" зібралися на чергову, 23-ю за рахунком акцію. Тільки дві з чотирьох запланованих демонстрацій були дозволені владою Парижа.

Також видання зазначає, що у зв'язку із протестами з 8:00 сьогодні не працює ряд станцій метро, рух автобусів також порушено і закриті кілька мостів в центрі Парижа.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підписав закон по боротьбі з хуліганством, який дасть можливість посилити контроль над проведенням акцій протестів в країні.

Новий закон, зокрема, розширив повноваження поліції, а також дозволив місцевій владі не допускати на протести окремих громадян, яких раніше визнали ініціаторами заворушень.

Відзначимо, 6 квітня в країні поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". Дві колони з протестувальниками почали марші Парижем від Площі Республіки і від площі біля хмарочоса Монпарнас. Ще на початку маніфестацій 21 учасник руху "жовтих жилетів" був затриманий через спроби провести маніфестації в заборонених зонах.

Крім того, Twitter відмовився поширювати рекламну кампанію міністерства внутрішніх справ Франції, яка закликає голосувати на виборах в Європарламент.