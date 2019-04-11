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У Франції посилили контроль над акціями протестів

Новини » Політика    11.04.2019 - 16:31
У Франції посилили контроль над акціями протестів
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/finnishgovernment)

Закон прийняли на тлі довгограючих протестів "жовтих жилетів"

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон по боротьбі з хулигаством, який дасть можливість посилити контроль над проведенням акцій протестів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Parisien.

Закон прийняли на тлі довгограючих протестів "жовтих жилетах".

Новий закон, зокрема, розширив повноваження поліції, а також дозволив місцевій владі не допускати на протести окремих громадян, яких раніше визнали ініціаторами заворушень.

Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що закон буде захищати Францію від насильства і небезпеки.

Законопроект був схвалений Національними зборами Франції (нижня палата парламенту) на початку лютого. Тоді законопроект підтримали 387 депутатів, 92 парламентарі виступили проти.

Нагадаємо, масштабні акції руху "жовтих жилетах" почалися у Франції в листопаді 2018 року в знак протесту проти підвищення цін на паливо і переросли у заворушення, погроми і зіткнення з поліцією. "Жовті жилети" продовжують проводити акції протесту по суботах. Мета учасників - висловити невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 квітня в країні поновилися акції протесту руху "жовтих жилетах". Дві колони з протестувальниками почали марші Парижем від Площі Республіки і від площі біля хмарочоса Монпарнас. Ще на початку маніфестацій 21 учасник руху "жовтих жилетах" був затриманий через спроби провести маніфестації в заборонених зонах.

Крім того, Twitter відмовився поширювати рекламну кампанію міністерства внутрішніх справ Франції, яка закликає голосувати на виборах в Європарламент.

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