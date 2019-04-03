Twitter відмовився рекламувати передвибочу кампанію французького уряду

Фото: Twitter (flickr.com/Tom Raftery)

Twitter послався на закон проти розповсюдження фейкових новин

Соціальна мережа Twitter відмовився поширювати рекламну кампанію міністерства внутрішніх справ Франції, що закликає голосувати на виборах до Європейського парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію AFP.

У цьому випадку Twitter послався на закон проти розповсюдження фейкових новин, ухвалений у Франції з ініціативи самої влади у грудні минулого року.

Інформаційне відомство уряду планувало за допомогою кампанії зі слоганом "Ouijevote" ("Так, я голосую") переконати громадян піти на вибори, які відбудуться 26 травня. Уряд, зокрема, планував запустити цю кампанію у Twitter.

Мета закон, на який посилається Twitter, запобігати "маніпуляції інформацією". Законодавцям, в основному, йшлося про запобігання поширенню сфальшованих новин у таких онлайн сервісах як Google, Facebook і Twitter. За законом, інтернет сервіси мають позначати платну політичну рекламу, аби уникнути маніпуляцій на виборах. Зокрема, вони повинні вказувати замовника та того, хто оплачує таку рекламу.

Однак у Twitter заявили, що, на відміну від Google і Facebook, наразі не має можливості наводити таку інформацію. Тож у соціальній мережі вирішили відмовитися від розміщення усіх політичних рекламних кампаній у Франції, включно з кампанією уряду. В свою чергу інформаційна служба уряду підкреслює, що кампанія "Так, я голосую" не є рекламою партії чи політичної сили, а лише інформаційним закликом до активності виборців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сенат Франції ухвалив резолюцію, що закликає до скасування санкцій проти Російської Федерації. Резолюція має рекомендаційний характер та не є обов'язковою для виконання урядом Франції.

Крім того, у Франції продовжуються атиурядові протести "жовтих жилетів" . Незодавно у Франції оштрафували лідера протестів. Учаснику протестного руху "жовтих жилетах" 34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою було накладено заборону, прокуратура просила застосувати до Друе один місяць арешту умовно, проте двокат Друе заявив, що буде оскаржувати судове рішення.