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У Парижі поновилися акції протесту, десятки затриманих

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 15:44
У Парижі поновилися акції протесту, десятки затриманих
Фото: протести у Парижі (AP)

Поліція затримала більше 20 протестувальників

У суботу, 6 квітня, у французькій столиці Парижі поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Наразі дві колони з протестувальниками просуваються Парижем від Площі Республіки і від площі у хмарочоса Монпарнас.

Як повідомили у префектурі поліції Парижу, щонайменше 21 учасник руху "жовтих жилетів" був затриманий через спроби провести маніфестації у заборонених зонах. Ще шістьом демонстрантам були зроблені усні попередження, серед них один з лідерів руху Ерік Друе.

Поліція заборонила проводити будь-які демонстрації на площі Зірки, Єлисейських полях, в кварталі резиденції президента - Єлисейського палацу. Також для протестів закрита площа Згоди та квартал Національних зборів.

Зазначається, що правоохоронці здійснили перевірку більше 6 тисяч осіб, які вийшли сьогодні на акції протесту.

Нагадаємо, минулої суботи, 30 березня, в антиурядових акціях протесту у Франції взяли участь понад 33 тисячі осіб. Під час акцій протесту по всій країні поліція заарештувала 103 маніфестантів, з них 37 - заарештовані у Парижі. У столиці Франції участь у протестах взяли майже 5 тисяч демонстрантів.

Крім того, поліція оштрафувала одного з лідерів руху "жовтих жилетів" Еріка Друе через організацію демонстрацій, на проведення яких владою було накладено заборону.

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