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Протести у Парижі: кількість затриманих перевищила 40

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 20:57
Протести у Парижі: кількість затриманих перевищила 40
Фото: протести у Парижі (twitter.com/CCastaner)

Участь в протестах по всій Франції взяли понад 22 тис. демонстрантів

Кількість затриманих демонстрантів, які вийшли сьогодні, 6 квітня, на антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів", у Парижі перевищила 40. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, у столиці Франції поліція затримала щонайменше 48 протестувальників, які намагалися провести маніфестації в заборонених зонах міста. Правоохоронці провели майже 15 тисяч профілактичних заходів.

Зазначається, що наразі участь в акціях протесту по всій Франції взяли щонайменше 22,3 тис. маніфестантів. На вулиці Парижу сьогодні вийшли 3,5 тис. демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі, які поновилися 6 квітня, поліція затримала щонайменше 28 демонстрантів. Також правоохоронці здійснили 10278 профілактичних перевірок.

У суботу, 6 квітня, у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". Дві колони з протестувальниками розпочали марші Парижем від Площі Республіки і від площі у хмарочоса Монпарнас. Ще на початку маніфестацій 21 учасник руху "жовтих жилетів" був затриманий через спроби провести маніфестації у заборонених зонах.

Зазначимо, минулої суботи, 30 березня, в антиурядових акціях протесту у Франції взяли участь понад 33 тисячі осіб. Під час акцій протесту по всій країні поліція заарештувала 103 маніфестантів, з них 37 - заарештовані у Парижі.

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