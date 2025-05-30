Когда Сенат США может начать рассмотрение санкций против России: что говорит Грэм

Сенат США уже на следующей неделе может начать рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина".

"Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. Есть члены Палаты представителей, которые готовы внести свои изменения, и вы увидите действия Конгресса", - сказал Грэм. Американский сенатор отметил, что не видит ничего, включая встречу в Стамбуле, что могло бы показать стремление России к миру. "Поэтому когда эти две недели пройдут, я думаю, всем станет понятно, что Россия играет в игру за счет всего мира, а не только США. Мы собираемся изменить эту игру для России. Игра, в которую играет Путин, скоро изменится. Соединенные Штаты ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций. Китай, игра, в которую вы играете с Россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, поступающие в США, будут наложены 500% пошлины", - добавил он.