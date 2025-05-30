Когда Сенат США может начать рассмотрение санкций против России: что говорит Грэм
Сенат США уже на следующей неделе может начать рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина".
"Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. Есть члены Палаты представителей, которые готовы внести свои изменения, и вы увидите действия Конгресса", - сказал Грэм.
Американский сенатор отметил, что не видит ничего, включая встречу в Стамбуле, что могло бы показать стремление России к миру.
"Поэтому когда эти две недели пройдут, я думаю, всем станет понятно, что Россия играет в игру за счет всего мира, а не только США. Мы собираемся изменить эту игру для России. Игра, в которую играет Путин, скоро изменится. Соединенные Штаты ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций. Китай, игра, в которую вы играете с Россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, поступающие в США, будут наложены 500% пошлины", - добавил он.
Санкции США против России
Напомним, в начале апреля сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.
Ранее мы сообщали, что Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если российский диктатор Владимир Путин не покажет стремление к миру.
Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.
Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект на рассмотрение и там. К тому же Трамп не сможет ветировать законопроект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.
Сенатор также отметил, что Путину в конце концов придется выбирать между встречей с Трампом и прекращением войны или "разгромом" российской экономики.
Как заявил экс-советник президента Украины Олег Устенко, в случае одобрения закона США Россия может потерять около 150 млрд долларов, что составляет почти 40% ее бюджета.
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