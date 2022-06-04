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Глава ПАРЄ закликав Росію негайно припинити війну

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Субота 04 червня 2022 02:24
Глава ПАРЄ закликав Росію негайно припинити війну Фото: президент ПАРЄ Тіні Кокс (coe.int)
Автор: Роман Мирончук

Президент ПАРЄ Тіні Кокс в черговий раз закликав Російську Федерацію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кокса.

"Сьогодні я знову закликаю російську владу - президента, уряд, парламент - і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну проти нашої держави-члена, України. Немає жодної причини продовжувати цю війну, яку не слід було б починати", - зазначив глава ПАРЄ.

Він також підкреслив, що в ході російської агресії були вбиті, поранені і зазнали жорстокого поводження десятки тисяч українців. Крім того, мільйони людей, були змушені покинути свої будинки і виїхати за межі України.

"Кожен день цієї війни занадто довгий. Кожен день, коли це буде продовжуватися, буде являти собою новий злочин проти народу і держави, а також проти міжнародного права. Зупиніть війну, відновіть мир, та восторжествує справедливість!", - додав Кокс.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав не принижувати Росію, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.

Ми також писали про те, що в США знову говорять про відновлення переговорів між Україною та РФ.

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