ПАСЕ избрала нового генсека Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по результатам голосования избрала представителя Швейцарии Алена Берсе новым генеральным секретарем Совета Европы. Его пятилетний срок на соответствующей должности начнется 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ .

Кандидатура Берсе получила на выборах во втором туре 114 голосов поддержки.

В то время как другие кандидаты Индрек Саар (представитель Эстония) и Дидье Рейндерс (из Бельгии) набрали 85 и 46 голосов соответственно.

Результаты выборов в ПАСЕ были объявлены 25 июня.

Ален Берсе избран генсеком Совета Европы (фото: pace.coe.int)

Отметим, что Берсе заменит в кресле генсека Совета Европы представительницу Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, занимающую эту должность с 18 сентября 2019 года.

Функции генсека Совета Европы

Генеральный секретарь несет ответственность за повседневное функционирование организации. Функции помогает выполнять персонал из более чем тысячи сотрудников.

Срок полномочий генсека Совета Европы составляет пять лет.

Политическая карьера и позиция по Украине

Ален Берсе являлся членом правительства Швейцарии в период с 2012 по 2023 годы, возглавлял Федеральный департамент внутренних дел. Он также дважды занимал пост президента Конфедерации (в 2018 и 2023 годах соответственно).

До карьеры в Кабмине являлся руководителем Федерального департамента внутренних дел Швейцарии (с 2003 по 2011 год), а также в 2008-2009 годах возглавлял Совет штатов (верхнюю палату парламента).

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна поддержала санкции Евросоюза против России из-за того, что эти ограничения не должны обходиться на ее территории.

Также мы писали, что в конце ноября 2023 года Берсе, будучи президентом Швейцарии, совершил визит в Киев, где провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Стоит напомнить, что Швейцария, с 1815 года придерживающаяся политики нейтралитета, с февраля 2022 года предоставила Украине только финансовую и гуманитарную помощь - в мае 2023 года Берн сделал шаг к поставке Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.