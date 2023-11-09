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Швейцария не должна стать местом для обхода санкций против РФ, - президент Берсе

Швейцария, Четверг 09 ноября 2023 22:52
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Швейцария не должна стать местом для обхода санкций против РФ, - президент Берсе Фото: Ален Берсе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России из-за того, что эти ограничения не должны обходиться на ее территории.

Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SWI swissinfo.

Швейцария верно осудила войну РФ против Украины

Журналисты сказали президенту, что принятие санкций против России было изображено в СМИ, аналитиками и даже другими государствами как отход от швейцарского нейтралитета.

Также они заявили, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону и пытается помешать Швейцарии играть роль платформы для российско-украинского посредничества.

Берсе ответил, что согласно уставу ООН, агрессивная война России против Украины нарушила все международные правила. Это было жестоким потрясением для всего континента.

"Когда есть страна, которая грубо нарушает международные правила, вы не можете просто вернуться к обычным делам", - сказал он.

Санкции Швейцарии против России

Президент страны заявил, что Швейцария изначально четко осудила агрессию РФ и полностью приняла санкции ЕС.

По его мнению, важно то, чтобы Швейцария не стала местом для обхода международных санкций.

"Если бы Швейцария не приняла эти санкции, это очень быстро произошло бы. Это, конечно, было бы несовместимо с нейтралитетом", - заявил Берсе.

Не все санкции против РФ соблюдаются в Швейцарии

Ранее сообщалось, что Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Позже стало известно, что в Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.

Ранее мы писали, что Швейцария увеличила количество людей, которые следят за исполнением санкций против РФ.

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