ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Швейцарии сделали шаг к поставкам Украине оружия

Новина українською →
Берн, Суббота 13 мая 2023 13:22
В Швейцарии сделали шаг к поставкам Украине оружия Фото: Швейцария разрешила реэкспорт оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Швейцария сделала шаг к поставкам Украине вооружения. Страна разрешила реэкспорт военных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Две палаты швейцарского парламента и Национальный совет проголосовали за поправку к Закону о военном снаряжении. Таким образом Швейцария разрешила реэкспорт оружия собственного производства в другие страны.

Стоит отметить, что ранее Швейцария блокировала поставки оружия, поскольку с 1815 года придерживалась политики нейтралитета. Поэтому Швейцария отказала Германии в передаче боеприпасов для зенитки Gepard.

Напомним, ранее в Швейцарии заявляли, что не могут передавать оружие Украине без изменения закона о нейтралитете.

При этом страна оказывала Украине гуманитарную помощь, в том числе 20 машин для разминирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Военная помощь Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть