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В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

Вторник 30 апреля 2024 20:09
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В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы по фактическому созданию Трибунала.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как заявили в украинском МИД, это "важный практический шаг" на пути к созданию спецтрибунала по преступлениям, совершенным Россией.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и дальше будет работать над тем, чтобы полноценно функционирующий трибунал осуществил справедливое правосудие.

"Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, стремящихся жить в мирном и безопасном мире", - написал он.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, в начале января прошлого года Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

А уже в июне в СНБО начали говорить о том, что международный специальный трибунал по РФ может заработать уже в 2024 году.

В начале апреля 2024 года Кулеба рассказал, что 44 страны поддержали идею создания спецтрибунала для России.

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