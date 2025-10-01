ua en ru
ПАСЕ назвала количество убитых и заключенных украинских журналистов и одобрила резолюцию

Страсбург, Среда 01 октября 2025 13:45
UA EN RU
ПАСЕ назвала количество убитых и заключенных украинских журналистов и одобрила резолюцию
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

За время полномасштабной агрессии против Украины россияне убили 12 журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей. Еще 26 украинских медийщиков безосновательно заключены страной агрессором.

Об этом говорится в резолюции "Журналисты имеют значение: необходимость активизировать усилия для освобождения украинских журналистов, которые удерживаются в плену РФ", что была принята ПАСЕ, передает корреспондент РБК-Украина.

Резолюция ПАСЕ

Соответствующая резолюция была принята единогласно.

Как отметила автор резолюции, украинский нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, всего за время большой войны было убито 111 журналистов, почти сотня из них погибли как участники боевых действий или от российских обстрелов или пыток.

Половина из 26 незаконно задержанных украинских журналистов оказались под арестом еще до начала полномасштабного вторжения, в 2016-2021 годах, половина - уже после 24 февраля 2022 года. В частности, речь идет о медийщиках из оккупированного Крыма и частей Херсонской и Запорожской областей.

"Если мы верим в демократию, если мы верим в правосудие, то мы должны действовать храбро, не только чтобы освободить журналистов, удерживаемых в российских тюрьмах, но и обеспечить, чтобы Украина победила в этой войне", - заявил во время дебатов по резолюции делегат от Великобритании лорд Джордж Фоукс.

Также делегаты поздравили аплодисментами присутствующих в ПАСЕ недавно освобожденных украинских журналистов Владислава Есипенко и Дмитрия Хилюка.

Резолюция призывает страну-агрессора к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых журналистов и предоставлению точной информации об их местонахождении и условиях содержания.

Страны-члены Совета Европы и Европейского Союза призывают поддержать все механизмы привлечения России к ответственности: специальный трибунал по агрессии против Украины, Комиссию по возмещению убытков, Реестр убытков и тому подобное.

Также резолюция призывает ввести персональные санкции против всех россиян, причастных к преступлениям против журналистов.

Россия преследует и убивает украинских журналистов

Напомним, 10 октября 2024 года стало известно о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Только 24 апреля этого года ее тело вернули в Украину, а эксперты обнаружили многочисленные признаки пыток.

Также мы писали, что в конце августа 2025 года Украина вернула из плена РФ журналиста Дмитрия Хилюка.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ищет формат для возвращения гражданских из российского плена. В частности, политзаключенных и журналистов.

