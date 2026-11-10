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Параллельно со встречами в Абу-Даби в Париже начались переговоры Сибиги и Рубио

10:32 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Параллельно со встречами в Абу-Даби в Париже начались переговоры Сибиги и Рубио Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио (flickr.com)
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Пока в Абу-Даби готовятся к трехстороннему этапу переговоров, в Париже встретились главы дипломатических ведомств Украины и США. Среди тем – мир и оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США обсудят мирные усилия, развитие стратегического партнерства, а также усиление обороноспособности и устойчивости Украины.

Встреча проходит на фоне активизации дипломатических контактов по завершению войны России против Украины. Параллельно с переговорами в Париже внимание приковано к встречам в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Встречи запланированы на два дня – 10 и 11 ноября.

Украинскую делегацию возглавляет председатель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В переговорную группу также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Также в ее состав вошли заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генерального штаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Одним из главных вопросов переговоров должны стать договоры безопасности . Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос безопасности Украины, России и всего региона будет первым пунктом повестки дня.

Еще до трехсторонней встречиУкраина провела координационные переговоры с представителями США и европейских партнеров. К ним присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии, а также американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Стороны перешли непосредственно к трехстороннему формату переговоров. Начало встречи подтвердил глава украинской делегации Рустем Умеров. По его словам, в повестке дня - ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира.

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