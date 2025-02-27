Кто может стать Папой Римским после Франциска: список кандидатов

Выборы Папы Римского проходят в случае смерти действующего понтифика или его отречения от престола. На фоне тяжелой болезни Папы Франциска в Ватикане рассматривают несколько кандидатур на должность нового главы Святого Престола.

РБК-Украина рассказывает, кто может стать главой Католической церкви после Франциска.

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Почему могут назначить выборы Папы

88-летний Папа Римский Франциск несколько недель тяжело болеет. Он попал в больницу 14 февраля из-за трудностей с дыханием. Сначала у понтифика диагностировали бронхит, но его состояние продолжало ухудшаться. Развилась двусторонняя пневмония и произошел респираторный криз. Ему делали переливание крови и назначили кислородную терапию.

За 12 лет на престоле Папа неоднократно имел проблемы со здоровьем. Как писали западные СМИ со ссылкой на источники в Ватикане, организм понтифика очень восприимчив легочным болезням, ведь в молодости из-за плеврита ему частично удалили легкое.

Фото: Папа Франциск был госпитализирован 14 февраля (GettyImages)

По информации Politico, Папа Римский частно выразил опасения, что в этот раз не сможет поправиться. Поэтому из-за ухудшения здоровья в течение последнего месяца он перешел к завершению ключевых дел.

А среди кардиналов предполагают, что из-за болезни понтифик может отречься от престола, ведь ему будет трудно продолжать исполнять обязанности. Отметим, Франциск стал Папой именно после отречения своего предшественника Бенедикта XVI из-за плохого состояния здоровья.

Отметим, 26 февраля пресс-служба Ватикана сообщила, что Папа в стабильном состоянии продолжает лечение. Он провел спокойную ночь, а проснувшись встал с кровати и пересел в кресло.

Кто может стать Папой Римским

Теоретически на должность главы Римской церкви может претендовать любой крещенный и холостой католик, но на практике с 1378 года Папами становятся только мужчины из числа кардиналов.

Кардинал – это римский епископ, высшее должностное лицо Католической церкви после понтифика. Кардиналы являются советниками Папы и помогают ему руководить Ватиканом. Они входят в состав римской курии (высший исполнительный орган власти), а также формируют Коллегию.

Коллегия кардиналов руководит Римской церковью в случае смерти или отречения Папы до проведения выборов нового главы Престола. Также они участвуют в конклаве – процессе избрания понтифика.

Фото: Выборы Папы проходят на конклаве кардиналов в Сикстинской капелле (GettyImages)

Кардиналы Коллегии одновременно могут и голосовать, и быть кандидатами на должность Папы.

В настоящее время насчитывается 253 римских епископа-кардинала. При этом только 138 из них смогут проголосовать за Папу, поскольку это право предоставляется только лицам в возрасте до 80 лет.

Кандидаты на пост главы Ватикана

В отношении наиболее вероятных претендентов у Папы применяют специальный термин "папабили". На фоне болезни понтифика Франциска, СМИ озвучивают предположения о том, кто может заменить действующего лидера Католической церкви.

Издание New York Post опубликовало список возможных преемников Франциска. В список вошли 8 кардиналов из разных стран. Старшему – 76 лет.

Пьетро Паролин

71-летний кардинал из Италии. Последние 11 лет является государственным секретарем Ватикана. Имеет политически умеренные взгляды и считается последователем идей Франциска.

Ранее служил в дипломатическом крыле Святого Престола в Нунциатуре Нигерии и Мексики.

Фото: Владимир Зеленский и Пьетро Паролин (president.gov.ua)

Паролин посещал Украину в прошлом году и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали обмен военнопленными и возвращение тел погибших украинских защитников.

Фридолин Амбонго Бесунгу

Кардинал из Демократической Республики Конго. Ему 65 лет, получил титул кардинала в 2019-м от Пары Франциска. Бесунгу является президентом Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара.

Он стал известен из-за своей позиции относительно доктрины Ватикана о благословении неженатых и однополых пар. Бесунгу объявил эту доктрину недействительной на африканском континенте, что было расценено как резкий упрек левым принципам Франциска. Хотя он пошел против позиции понтифика, некоторые источники предполагают, что это могло произойти по его благословению.

Вим Эйк

71-летний кардинал из Нидерландов. Получил титул в 2012 году от Папы Бенедикта XVI.

Вим Эйк считается оппонентом Франциска. Известным своими критическими взглядами относительно некоторых решений действующего Папы, в частности, семейных вопросов и таинства причастия для разведенных лиц.

Он также высказывается против благословения однополых пар и поддерживает традиционные ценности Католической Церкви.

Петер Эрдо

Венгерский 71-летний кардинал. Служит в Ватикане с 2003 года. Бывший президент Совета епископских конференций Европы. Эрдо уже давно является важной фигурой в политике современной церкви.

Будучи консерватором, он ранее выступал против практики причастия разведенных или повторно женатых католиков из-за убеждения о неразрывности брака. Эрдо также активно выступал против того, чтобы европейские страны принимали беженцев, заявляя, что это равносильно торговле людьми.

Луис Антонио Тагле

67-летний кардинал из Филиппин. В случае избрания может стать первым Папой из Азии. Луис Антонио Тагле служит пропрефектом Секции первой евангелизации Дикастерии по евангелизации и является президентом Междикастериальной комиссии по делам посвященных монахов.

Тагле считается политически левым и критикует отношение церкви к ЛГБТ-лицам, разведенным и повторно состоящим в браке католиков. Он высказывался, что "строгая" позиция Церкви в отношении геев, разведенных и одиноких матерей навредила ее цели евангелизации.

Маттео Зуппи

69-летний кардинал Маттео Зуппи из Италии является президентом Итальянской епископской конференции. Раньше был архиепископом Болоньи. Издание New York Post называет Зуппи "инсайдером Папы Франциска".

В 2023 году Франциск поручил Зуппи возглавить "миротворческую миссию в Украине".

Фото: Маттео Зуппи в Украине на встрече с президентом (president.gov.ua)

Кардинал встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 июня, именно в тот день, когда РФ подорвала Каховскую ГЭС. В следующем месяце кардинал встречался с президентом США Джо Байденом. Темой разговора Зуппи с лидером Белого дома была Украина. Они обсуждали, как предотвратить депортацию украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

В 2024 году римский кардинал ездил в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы "оценить усилия по воссоединению украинских детей с их семьями и обмену пленными с целью достижения долгожданного мира".

Реймонд Берк

Епископ из США 76 лет стал кардиналом еще при Бенедикте XVI в 2010-м.

Реймонд Берк считается ведущим архиконсерватором в церкви – сторонником латинской мессы и публичным критиком либеральных тенденций Папы Франциска.

Он – уроженец штата Висконсин и бывший архиепископ Сент-Луиса. Подвергал сомнению готовность Папы Франциска разрешить разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию (таинство причастия). Берк также критиковал новую смягченную формулировку Ватикана относительно искусственной контрацепции, геев и гражданских браков, назвав ее "нежелательной".

Марио Грэх

67-летнего кардинала Марио Грэха из Мальты называют "потенциальным умеренным преемником Папы Франциска". Он является кардиналом с 2020 года.

Грэх высказывался о необходимости обращаться к тем, кто отстранен от Церкви из-за своей сексуальности или семейного положения. Грэх подчеркивал важность для церкви поддерживать непрерывность обучения, позволяя творческий подход к методологии общения с людьми.

Больше о процедуре избрания нового Папы Римского можно узнать в материале "Когда умирает Папа Римский: как выбирают нового главу Святого Престола".

При подготовке использовались: публикации Vatican News, New York Post, La Repubblica, Politico, сообщения на портале Офиса президента Украины, информация из Wikipedia.