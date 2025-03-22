Папа Римский должен заново учиться говорить после кислородной терапии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Папа Римский чувствует себя очень хорошо, но кислород с высоким потоком высушивает все. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое, как было раньше", - заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес, глава доктринального офиса Ватикана.

88-летний понтифик был госпитализирован с двойной пневмонией. Последний раз его голос можно было услышать 6 марта, когда Ватикан опубликовал короткое аудио, на котором он звучал слабо и задыхаясь.

В Ватикане отметили, что состояние Папы остается стабильным с "незначительными улучшениями дыхания и подвижности". С понедельника он больше не нуждается в механической вентиляции легких и получает кислород только через небольшой шланг под носом.

Пока неизвестно, когда понтифик сможет вернуться в Ватикан. Отвечая на вопрос о возможной отставке Франциска, кардинал Фернандес заявил: "Я действительно так не думаю".