Папа Римский должен заново учиться говорить после кислородной терапии
Папа Римский Франциск из-за длительного использования кислородной терапии вынужден заново учиться говорить. Его состояние стабильное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Папа Римский чувствует себя очень хорошо, но кислород с высоким потоком высушивает все. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое, как было раньше", - заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес, глава доктринального офиса Ватикана.
88-летний понтифик был госпитализирован с двойной пневмонией. Последний раз его голос можно было услышать 6 марта, когда Ватикан опубликовал короткое аудио, на котором он звучал слабо и задыхаясь.
В Ватикане отметили, что состояние Папы остается стабильным с "незначительными улучшениями дыхания и подвижности". С понедельника он больше не нуждается в механической вентиляции легких и получает кислород только через небольшой шланг под носом.
Пока неизвестно, когда понтифик сможет вернуться в Ватикан. Отвечая на вопрос о возможной отставке Франциска, кардинал Фернандес заявил: "Я действительно так не думаю".
Что известно о состоянии Папы Римского
Напомним, что 9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита. Позже его госпитализировали.
Затем выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. Компьютерная томография грудной клетки выявила сложную ситуацию, которая требует дальнейшей фармакологической терапии.
1 марта его перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".
Уже 19 марта стало известно, что Папа Римский Франциск больше не использует механическую вентиляцию легких для помощи в дыхании по ночам. Его состояние постепенно улучшается.