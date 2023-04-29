Папа Римский встретился с украинскими беженцами в Венгрии

Напомним, на днях Папа Римский призвал прибегнуть к "творческим усилиям" ради мира в Украине.

К тому же мы писали, что Папа Франциск во время поездки в Венгрию многозначительно предупредил об опасности роста национализма и заявил правительству Будапешта, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.

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