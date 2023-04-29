Папа Римський зустрівся з українськими біженцями в Угорщині

Сьогодні, 29 квітня, Папа Франциск зустрівся з українськими біженцями та заявив, що можливе краще майбутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, днями Папа Римський закликав вдатися до "творчих зусиль" задля миру в Україні.
До того ж ми писали, що Папа Франциск під час поїздки до Угорщини багатозначно попередив про небезпеку зростання націоналізму і заявив уряду Будапешта, що прийом мігрантів разом із рештою континенту буде вірною ознакою християнства.
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