В Кремле против Ватикана как площадки для переговоров по двум причинам, - Reuters
Россия против католического Ватикана как места для мирных переговоров с Украиной. В Кремле предлагают Турцию и страны Персидского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили источники агентства, одной из причин являет то, Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС.
Источники также отмечают, что многие российские чиновники даже не могут летать туда из-за западных ограничений.
Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что единственным местом проведения встречи, которое будет лучше Ватикана, может быть Гаага - местонахождение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина за военные преступлениях.
"Ватикан определенно не рассматривается в России как серьезная сила, способная разрешить столь сложный конфликт", - заявил на условиях анонимности один высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией Кремля на самом высоком уровне.
Российские источники подчеркнули, что большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно даже добраться до Ватикана из Москвы, поскольку прямые рейсы были отменены после начала войны 24 февраля 2022 года, а в отношении российских чиновников действует множество санкций Европейского ЕС.
Российские источники заявили, что рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров.
Идея Ватикана
Ватикан до сих пор хранил молчание в ответ на идею, высказанную президентом США Дональдом Трампом после разговора с Владимиром Путиным, о том, что Лев XIV мог бы провести переговоры, направленные на прекращение самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила на прошлой неделе, что Лев XIV, первый понтифик, родившийся в США, подтвердил свою готовность провести переговоры во время телефонного разговора с ней.
Министр иностранных дел Путина Сергей Лавров заявил, что идея Ватикана как потенциальной арены для мирных переговоров "немного неэлегантна", учитывая, что Россия и Украина являются странами восточного православия.
Первый раунд переговоров между Россией и Украиной проходив в мае в мусульманском Стамбуле. До этого США проводили переговоры с Россией и с Украиной в мусульманской Саудовской Аравии.
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