В Киеве озвучили масштабы разрушений после утренних обстрелов

В результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

В результате утренних обстрелов Киева, в городе получили повреждения разной степени

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

Через некоторое время россияне снова атаковали Киев. ПВО сбило два иранских дрона-камикадзе "Шахед", которые были выпущены с территории Беларуси.

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