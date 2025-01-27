Папа Римский призывает христиан установить единую дату празднования Пасхи: что известно

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Что известно о позиции Папы Римского

Во время проповеди 25 января 2025 года (по случаю празднования Обращения святого Павла) Папа Римский Франциск призвал христиан со всего мира установить единую дату празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.

"Давайте откроем заново общие корни веры. Сохраним единство", - подчеркнул глава католической Церкви.

Нынешнее обращение Папы имеет особое значение, ведь в 2025 году отмечается 1700 лет со дня Никейского собора - первого из великих Вселенских соборов, во время которого приняли Никейский символ веры в единосущного Бога-Сына (он стал основой для многих христианских Церквей).

По словам Франциска, этот символ является "всеобщим признанием веры, которое превосходит все разделения, которые раздирали тело Христа на протяжении веков".

Понтифик отметил, что годовщина Никейского собора - возможность для христиан, которые признают символ веры и верят в того же Бога, сделать "решительный шаг вперед" и объединить дату празднования Пасхи.

Он напомнил, что в этом году Пасха приходится на одну и ту же дату по разным церковным календарям (юлианскому и григорианскому), что также является символическим знаком для дальнейшего диалога между Церквями.

"В Иисусе надежда всегда возможна... Дорогие братья и сестры, время подтвердить наше признание веры в единого Бога и найти во Христе Иисусе путь к единству", - подытожил Франциск.

Почему Пасха празднуется в разные даты

Светлое Христово Воскресение (Пасха) - чрезвычайно важный праздник для большинства христиан мира.

В целом для вычисления его точной даты используют главное правило: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).

Между тем православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день.

Последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года.

По словам главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава, переход УГКЦ на новоюлианский календарь состоялся очень успешно. В то же время, по его мнению, календарная реформа в Украине до сих пор не завершена.

"Есть вопрос реформы пасхалии. Потому что мы хотим не только Рождество праздновать, скажем так, со всем миром, но и Пасху тоже", - объяснил он.