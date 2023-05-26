RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский считает деоккупацию территорий Украины "политической проблемой"

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Деоккупация территорий Украины, которые временно находятся под контролем россиян, якобы является "политической проблемой".

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Telemundo заявил Папа Римский Франциск.

По его словам, сейчас власти Украины якобы "не так и мечтают о мирных переговорах с Россией", поскольку наша страна вместе с западными союзниками имеет очень большую силу.

При этом понтифик не стал утверждать, что для достижения мира Россия должна вернуть оккупированные территории Украины.

"Это (деоккупация территорий - ред.) политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и Россия - ред.) смогут говорить друг с другом - либо сами, либо через других", - добавил Папа Римский.

Переговоры Украины и России

Отметим, что официальные представители Украины неоднократно называли условия любых переговоров с Россией. Для диалога Москва должна вывести все свои войска с оккупированных территорий.

При этом еще в прошлом году президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позиция Папы Римского

Папа Римский известен несколькими скандальными заявлениями о войне России против Украины. В частности, он отмечал, что жестокость якобы не присуща российскому народу.

Также понтифик приравнивал российских и украинских матерей, которые потеряли своих детей на войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПапа римскийВойна России против Украины