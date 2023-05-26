Папа Римский считает деоккупацию территорий Украины "политической проблемой"

По его словам, сейчас власти Украины якобы "не так и мечтают о мирных переговорах с Россией", поскольку наша страна вместе с западными союзниками имеет очень большую силу.

При этом понтифик не стал утверждать, что для достижения мира Россия должна вернуть оккупированные территории Украины.

"Это (деоккупация территорий - ред.) политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и Россия - ред.) смогут говорить друг с другом - либо сами, либо через других", - добавил Папа Римский.

Переговоры Украины и России

Отметим, что официальные представители Украины неоднократно называли условия любых переговоров с Россией. Для диалога Москва должна вывести все свои войска с оккупированных территорий.

При этом еще в прошлом году президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позиция Папы Римского

Папа Римский известен несколькими скандальными заявлениями о войне России против Украины. В частности, он отмечал, что жестокость якобы не присуща российскому народу.

Также понтифик приравнивал российских и украинских матерей, которые потеряли своих детей на войне.