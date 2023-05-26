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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський вважає деокупацію територій України "політичною проблемою"

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Деокупація територій України, що тимчасово перебувають під контролем росіян, нібито є "політичною проблемою".

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Telemundo заявив Папа Римський Франциск.

За його словами, зараз влада України нібито "не так і мріє про мирні переговори з Росією", оскільки наша країна разом із західними союзниками має дуже велику силу.

При цьому понтифік не став стверджувати, що для досягнення миру Росія має повернути окуповані території України.

"Це (деокупація територій - ред.) політична проблема. Мир буде досягнуто того дня, коли вони (Україна та Росія - ред.) зможуть говорити один з одним - або самі, або через інших", - додав Папа Римський.

Переговори України та Росії

Зазначимо, що офіційні представники України неодноразово називали умови будь-яких переговорів з Росією. Для діалогу Москва має вивести всі свої війська з окупованих територій.

При цьому ще минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо неможливості переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Позиція Папи Римського

Папа Римський відомий кількома скандальними заявами про війну Росії проти України. Зокрема, він зазначав, що жорстокість нібито не притаманна російському народові.

Також понтифік прирівнював російських та українських матерів, які втратили своїх дітей на війні.

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