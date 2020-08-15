Лукашенко очікують в генштабі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявляє про зовнішнє втручання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що владу "не треба заколисувати мирними акціями і демонстраціями". Він заявляє про зовнішнє втручання.

Про це повідомляє БелТА.

За його словами, "фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі".

"Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре бачимо це. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більше того, до методичків кольорових революцій (це особливість, про це ми будемо говорити сьогодні в Міноборони в Центрі стратегічного управління) вже додались елементи зовнішнього втручання", - заявив він.

Нагадаємо, Лукашенко зв'язався з Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

Зазначимо, Володимир Зеленський відреагував на видачу "вагнеровців" Росії і назвав таке рішення "м'яко кажучи, несправедливим".