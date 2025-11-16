ua en ru
Папа Римский собрал голливудских звезд: о чем он просил Бланшетт и Беллуччи

Ватикан, Воскресенье 16 ноября 2025 00:40
Папа Римский собрал голливудских звезд: о чем он просил Бланшетт и Беллуччи Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Папа Лев XIV во время встречи с голливудскими звездами в Ватикане призвал кинематографистов противостоять диктату алгоритмов и спасать местные кинотеатры, которые стремительно приходят в упадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ватикан.

Папа Лев XIV подчеркнул необходимость сохранить искусство кино во время стремительной цифровизации. Среди гостей были звезды мирового масштаба - Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи, Крис Пайн и режиссер Спайк Ли.

Понтифик отметил, что сегодня киноиндустрия переживает один из самых сложных периодов: кассовые сборы во многих странах не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, а локальные кинотеатры продолжают массово закрываться. Он подчеркнул, что такие заведения являются важными пространствами для совместного культурного опыта, который постепенно вытесняется стриминговыми сервисами и алгоритмами персонализированного контента.

"Кинотеатры переживают тревожный спад. Многие говорят, что само искусство кино оказалось под угрозой", - сказал Папа, призвав общество и киноиндустрию не отказываться от защиты их социальной ценности.

Лев XIV подчеркнул, что кино за 130 лет своего существования стало не просто развлечением, а важным инструментом осмысления человеческих переживаний. В то же время он предостерег от влияния алгоритмов, которые стимулируют повторение "проверенных" сюжетов и формируют замкнутый круг одинаковых историй.

"Логика алгоритмов стремится умножать то, что уже работает. Но настоящее искусство открывает то, что еще возможно", - подчеркнул Папа, призывая создателей не бояться "медлительности, тишины и различия" в своих работах.

Он также обратил внимание на ответственность кино перед обществом, призвав авторов честно говорить о насилии, войне, бедности и одиночестве: "Хороший фильм не эксплуатирует боль - он исследует и признает ее".

После выступления Папа лично поздравил гостей. Спайк Ли, в частности, подарил ему эксклюзивную баскетбольную майку "Нью-Йорк Никс" с надписью "Pope Leo 14".

Накануне встречи Ватикан даже опубликовал список любимых фильмов Папы Льва XIV. Среди них - классические ленты "Звуки музыки", "Эта прекрасная жизнь", "Обычные люди" и "Жизнь прекрасна".

Напомним, недавно Папа Римский Лев XIV провел почти трехчасовую встречу с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства из Бельгии. Ее участники рассказывали о пережитой травме, которая преследует их годами.

