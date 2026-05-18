Папа Лев учреждает комиссию по искусственному интеллекту

01:40 18.05.2026 Пн
2 мин
Понтифика мотивировало рост использования искусственного интеллекта и его потенциальное влияние на людей
aimg Юлия Маловичко
Фото: Папа Лев XIV (Getty Images)

Папа Римский Лев XIV создаст комиссию по искусственному интеллекту - новый орган Ватикана, целью которого будет координация действий Католической Церкви в отношении ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Этот шаг происходит накануне первой энциклики, или пастырского письма Папы Льва, в которой, как ожидается, приоритет будет отдаваться этическому подходу к искусственному интеллекту.

В субботу Ватикан объявил, что понтифик решил создать комиссию из-за роста использования искусственного интеллекта, "его потенциального влияния на людей и человечество в целом (и) заботу церкви о достоинстве каждого человека".

Объявление прозвучало на следующий день после того, как Папа Лев подписал свою энциклику - письмо, составленное понтификом и направленное епископам с инструкциями или руководством по моральным вопросам.

Ожидается, что его новая энциклика, которая должна быть обнародована в ближайшие недели, рассмотрит вопрос искусственного интеллекта в рамках социального учения церкви, которое также охватывает такие вопросы, как труд, справедливость и мир.

Это не первый раз, когда Папа Лев вмешивается в вопрос искусственного интеллекта. Всего через несколько дней после своего избрания в мае 2025 года он заявил кардиналам, что Католическая Церковь должна миру предложить "сокровищницу своего социального учения" для противостояния вызовам, которые ставит ИИ в отношении "человеческого достоинства, справедливости и труда".

В июне прошлого года Папа Римский раскритиковал потенциальные негативные последствия роста использования искусственного интеллекта. Отметив потенциал искусственного интеллекта для блага, понтифик заявил, что существует возможность его "злоупотребления ради эгоистической выгоды" и как способа "разжигания конфликтов и агрессии".

"Я уверен, что все мы обеспокоены детьми и молодежью, а также возможными последствиями использования искусственного интеллекта для их интеллектуального и неврологического развития. Нашей молодежи нужно помогать, а не препятствовать ей на пути к зрелости и настоящей ответственности, - сказал глава католической церкви.

Напомним, ранее Папа Лев призвал Москву прекратить наносить удары по инфраструктуре Украины, после чего Ватикан отправил Киеву гуманитарную помощь.

Стоит вспомнить и недавние споры между понтификом и президентом США Дональдом Трампом, которые начались на фоне критики Ватиканом войны в Иране.

