Папа Лев засновує комісію зі штучного інтелекту

Цей крок відбувається напередодні першої енцикліки, або пастирського листа Папи Лева, в якій, як очікується, пріоритет надаватиметься етичному підходу до штучного інтелекту .

У суботу Ватикан оголосив, що понтифік вирішив створити комісію через зростання використання штучного інтелекту, "його потенційний вплив на людей і людство в цілому (та) турботу церкви про гідність кожної людини".

Оголошення пролунало наступного дня після того, як Папа Лев підписав свою енцикліку - лист, складений понтифіком і надісланий єпископам з інструкціями чи керівництвом щодо моральних питань.

Очікується, що його нова енцикліка, яка має бути оприлюднена найближчими тижнями, розгляне питання штучного інтелекту в рамках соціального вчення церкви, яке також охоплює такі питання, як праця, справедливість і мир.

Це не перший раз, коли Папа Лев втручається в питання штучного інтелекту . Лише через кілька днів після свого обрання у травні 2025 року він заявив кардиналам, що Католицька Церква має світові запропонувати "скарбницю свого соціального вчення" для протистояння викликам, які ставить ШІ щодо "людської гідності, справедливості та праці".

У червні минулого року Папа Римський розкритикував потенційні негативні наслідки зростання використання штучного інтелекту . Відзначивши потенціал штучного інтелекту для блага, понтифік заявив, що існує можливість його "зловживання заради егоїстичної вигоди" та як способу "розпалювання конфліктів та агресії".

"Я впевнений, що всі ми стурбовані дітьми та молоддю, а також можливими наслідками використання штучного інтелекту для їхнього інтелектуального та неврологічного розвитку. Нашій молоді потрібно допомагати, а не перешкоджати їй на шляху до зрілості та справжньої відповідальності, - сказав глава католицької церкви.