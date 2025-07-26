Перезапуск диалога с РПЦ? Папа Римский впервые встретился с российским митрополитом

Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, который представляет Русскую православную церковь,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На фоне напряженных отношений между Ватиканом и Москвой из-за вторжения в Украину эта встреча может свидетельствовать о попытке Святого Престола возобновить диалог между сторонами и продвинуть идею мирных переговоров.

Понтифик встретился с Антонием, главой отдела внешних церковных связей, и пятью другими высокопоставленными священнослужителями во время утренней аудиенции.

Это была первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.