Перезапуск диалога с РПЦ? Папа Римский впервые встретился с российским митрополитом
Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, который представляет Русскую православную церковь,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На фоне напряженных отношений между Ватиканом и Москвой из-за вторжения в Украину эта встреча может свидетельствовать о попытке Святого Престола возобновить диалог между сторонами и продвинуть идею мирных переговоров.
Понтифик встретился с Антонием, главой отдела внешних церковных связей, и пятью другими высокопоставленными священнослужителями во время утренней аудиенции.
Это была первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.
Стоит отметить, что еще с момента вступления на папский престол в мае Лев XIV неоднократно призывал к миру в глобальных конфликтах, а в этом месяце заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находился с визитом, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной.
При этом понтифик выражал близость к страждущей Украине и подчеркивал, что война РФ является бессмысленной.
Однако российские чиновники заявили, что не рассматривают Ватикан как серьезное место для переговоров, поскольку он окружен членом НАТО Италией, которая поддерживает Украину.
Во время своего первого телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в начале июня Папа Лев призвал Россию принять меры для прекращения конфликта.
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