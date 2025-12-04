RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Pantone назвал главный цвет 2026 года - белый Cloud Dancer: почему его выбрали

Каким будет главный цвет 2026 года (фото: facebook.com/PantoneColor)
Автор: Катерина Собкова

Институт цвета Pantone определил главный оттенок 2026 года - PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Это первый случай за 26 лет, когда "цветом года" становится белый оттенок.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Pantone.

Главный цвет 2026 года

В Pantone описывают Cloud Dancer как "изысканный нейтральный белый", обладающий эффектом успокоения и умиротворения. В сообщении отмечается, что его легкое, воздушное присутствие напоминает шепот тишины в мире, переполненном шумом.

По замыслу аналитиков Pantone, этот оттенок символизирует стремление общества к внутреннему балансу и переосмысление ценности тишины.

"Волнистый белый, наполненный спокойствием, приглашает к настоящему расслаблению и сосредоточенности, позволяет творчеству дышать", - говорится в описании.

В институте добавляют, что он колеблется между легкостью и эфирностью, предлагая чувство обновления и пространства для вдохновения.

Как Pantone выбирает цвет года

В Pantone объясняют, что выбор цвета года - результат комплексного анализа мировых трендов и культурных процессов. Эксперты института изучают модные коллекции, тенденции в дизайне, искусстве, технологиях и интерьерах.

Отдельное внимание уделяется тому, как изменяются общественные настроения и какие эмоции доминируют в культурном контексте.

Специалисты также анализируют использование цвета в медиа, рекламе, кино и цифровом контенте, сотрудничая с дизайнерами, архитекторами и производителями по всему миру.

После обобщения данных и экспертной оценки Pantone выбирает цвет, наиболее точно отражающий дух времени и ожидания общества. Он оказывает влияние на моду, интерьеры, графический дизайн и другие креативные индустрии.

Каким будет главный цвет 2026 года (коллаж: РБК-Украина)

Что выбирали раньше

Pantone выбирает цвет года с 1999-го, и каждый оттенок отражает культурные настроения следующего сезона.

  • 2025 год - PANTONE 17-1230 Mocha Mousse. Теплый насыщенный коричневый, вызывающий ассоциацию с кофе и шоколадом. Он символизирует комфорт, гармонию и наслаждение простыми, но изысканными радостями. По словам представителей Pantone, Mocha Mousse сочетает простоту, классику и роскошь.
  • 2024 год - PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Мягкий персиковый оттенок, подчеркивающий тепло, заботу и стремление к единству. В Pantone отмечалось, что он "обогащает ум, тело и сердце" и приносит чувство нежности и взаимопонимания.
  • 2023 год - PANTONE 18-1750 Viva Magenta. Динамический малиново-красный оттенок, сочетающий теплые и холодные тона. В Pantone описывают его как "нетрадиционный красный для нетрадиционного времени".

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыСтиль жизниТренды