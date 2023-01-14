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В России заявили о сбитии "Точки У" над Брянской областью

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Брянская область, Суббота 14 января 2023 13:44
В России заявили о сбитии "Точки У" над Брянской областью Фото: в России заявили о сбитии "Точки У" над Брянской областью (zsu.gov/ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Брянской области противовоздушная оборона якобы сбила ракету "Точка У". Местные власти традиционно обвиняют украинских военных в атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"Над Клинцевским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", - написал Богомаз.

Примечательно, что эта ракета была "сбита" ориентировочно в то время, когда российские войска совершали обстрелы Киева. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не было.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, пострадавших или жертв нет.

Отметим, как ранее допустили в Воздушных силах ракеты, которыми был обстрелян Киев сегодня, скорее всего, летели по баллистической траектории с севера.

Все детали утренней атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация ракети ПВО Брянская область
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