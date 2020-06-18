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Пандемія показала крихкість ЄС, - Меркель

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 12:42
Пандемія показала крихкість ЄС, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Пандемія є найбільшим випробуванням для Євросоюзу за всю історію

Пандемія коронавірусу показала крихкість проекту Європейського союзу. Відповідну заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу в німецькому парламенті в четвер, 18 червня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Меркель, пандемія є найбільшою проблемою з якою Євросоюз стикався у своїй історії.

"Пандемія показала, наскільки крихким є європейський проект. Європа показала себе вразливою. Згуртованість і солідарність ніколи не були такими важливими, як сьогодні", - заявила канцлер.

Також вона зазначила, що глобальною проблемою для Європи була дезінформація щодо коронавірусу, а також дії авторитарних лідерів, які діяли в своїх інтересах.

Меркель зазначила, що всі ці проблеми будуть на порядку денному ЄС протягом всього піврічного періоду головування Німеччини в Раді Євросоюзу, який розпочнеться з 1 липня.

Зазначимо, у середині травня лідери Франції та Німеччини Ангела Меркель і Еммануель Макрон представили план щодо виходу ЄС з коронакризиса.

Раніше РБК-Україна писало, що половина жителів ЄС під час пандемії зіткнулися з фінансовими проблемами.

Також повідомлялося, що майже всі країни Євросоюзу, за винятком Польщі і Швеції, пройшли пік коронавіруса.

При цьому у ЄС назвали Росію і Китай головними дезінформаторами щодо теми COVID-19.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЕвросоюзАнгела МеркельКоронавірус
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