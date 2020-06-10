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У ЄС назвали двох головних дезінформаторів про COVID-19 у світі

Новини » Коронавірус     10.06.2020 - 14:55
У ЄС назвали двох головних дезінформаторів про COVID-19 у світі
Фото: Віра Юрова (flickr)

В ЄК зазначили, що пандемія показала, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди

Російська Федерація і Китай під час пандемії COVID-19 проводять масштабні кампанії з дезінформації. Обидві країни входять в число "іноземних гравців, які прагнуть "підірвати демократичні дебати" і підвищити свій імідж.

Про це повідомила заступник голови Єврокомісії Віра Юрова, передає Bloomberg.

"Що стосується зовнішніх гравців, то ми чітко називаємо Росію і Китай. У нас є ясні докази, щоб робити такі заяви", - заявила вона.

При цьому вона зазначила, що пандемія показала, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди.

Також наголошується, що Євросоюз посилить допомогу незалежним засобам масової інформації та журналістів у країнах, що не входять у співтовариство, в рамках боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Китай проводить масштабну кампанію по дезінформації на американських виборах.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією про боротьбу з коронавірусом.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕврокомиссияКоронавірус
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