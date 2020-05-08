Пандемія коронавірусу вказала на помилки у фінансуванні інфекційних лікарень, - Ляшко

Пандемія коронавірусу показала неефективність системи фінансування інфекційних лікарень за принципом "гроші йдуть за пацієнтом", який передбачала попередня медична реформа. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в інфекційних лікарнях неможливо спрогнозувати кількість випадків інфекційної хвороби, яка може виникнути.

"Я визнаю, коронавірус показав: не можна фінансувати інфекційні лікарні за пацієнтом, за хворобою. Тому що там потрібно фінансувати готовність до реагувань. Ми не можемо профінансувати, адже ми не знаємо ту кількість випадків інфекційної хвороби, яка може виникнути. Коронавірус показав: ніхто не готовився до такої кількості інфекційної хвороби", - заявив Ляшко.

Він наголосив, що під час вибудовування системи охорони здоров’я потрібно враховувати можливість надзвичайних ситуацій.

"Ми будуємо мирну систему - ми будуємо систему для воєнного стану, в тому числі і для надзвичайних ситуацій. Це речі, які потрібно враховувати, ми це не врахували", - додав він.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували запровадження нової системи фінансування лікарень. Змінами передбачено, що всі медзаклади, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, отримають фінансування з держбюджету не менше ніж в 2019-му році.

Станом на 7 травня в Україні зафіксовано 13691 випадків зараження коронавірусом, померли від інфекції 340 хворих, одужали 2396 людей.