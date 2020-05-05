Експертиза інфраструктури і 11 млрд гривень на зарплати: як МОЗ планує модифікувати медреформу

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як МОЗ планує модифікувати медичну реформу. Про це він написав у своєму Telegram.

Глава міністерства підкреслив, що медреформа у її нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.

"Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено", - сказав Степанов.

У зв'язку з цим на доручення президента України Володимира Зеленського міністерство модифікує нинішню реформу.

Серед основних змін:

усі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансовий ресурс з державного бюджету не менше, ніж у 2019 році

з 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах; а також 4 пакети для лікування COVID-19)

з 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам (на це потрібно додатково 11 млрд грн)

з 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі

з 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.



Крім того, з 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.

Нагадаємо, глава МОЗ анонсував, що з 1 червня відомство введе нову систему фінансування лікарень.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні.