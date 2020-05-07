Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 7 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні різко зросла захворюваність на коронавірус

Різке зростання захворюваності на коронавірус фіксується в регіонах України. За інформацією МОЗ, за останню добу захворіли COVID-19 в країні 487 осіб. Це на 25% більше, ніж днем ​​раніше. За останні 24 години померли від ускладнень інфекції 11 осіб, одужали 118 пацієнтів. У даний момент в Україні зафіксовано 13184 випадків зараження на коронавірус, померли від інфекції 327 хворих, одужали 2097.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільша кількість заражених зафіксовано за добу у Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій областях та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 7 травня

Чернівецька область - 1985 інфікованих. 37 заражених виявлено за добу в області. За інформацією голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, за останні 24 години одужали 42 буковинця. Загальна кількість одужавших мешканців регіону складає 217 осіб. З усіх інфікованих в області діагноз COVID-19 встановлено 330 медичним працівникам. Вперше заражені на коронавірус в Україні виявлено у Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1651 інфікований. У столиці кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 68 пацієнтів, у тому числі троє медиків. 17 нових заражених виявлено у Київо-Печерській лаврі. За словами мера Віталія Кличка, госпіталізовано з діагнозом коронавірус 205 осіб, серед них 5 дітей. 35 хворих у важкому стані, 3 під'єднано до апаратів штучної вентиляції легень. Загальна кількість одужавших досягло 99 киян. Вперше хворі COVID-19 зареєстровано у місті 16 березня.

Івано-Франківська область - 1037 інфікованих. За останню добу заразилися коронавірусом 22 мешканця області. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про позитивний тест на коронавірус жінки в одному з міських пологових будинків. Перші інфіковані COVID-19 виявлено у регіоні 19 березня.

Тернопільська область - 935 інфікованих. За добу у регіоні заразилися 12 мешканців з них 7 осіб в обласному центрі. Місцеві ЗМІ повідомляють про інфікування 3 співробітників онкодиспансеру. Серед усіх хворих коронавірусом в області 22 медичних працівника. Перші заражені виявлено на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 891 інфікований. За добу в області зафіксовано 25 нових заражених. За даними ЗМІ, кількість хворих у гуртожитку під Києвом у місті Українка збільшилася на 11 осіб, серед них є дитина. На вході до гуртожитку встановлено карантинний пост, понад 100 мешканців знаходяться на самоізоляції. Серед всіх інфікованих в регіоні 108 медичних працівників. Перші хворі COVID-19 в області виявлено 17 березня.

Рівненська область - 787 інфікованих. За добу в регіоні підтверджено 8 нових випадків зараження. Коронавірус виявлено у п'яти жителів Рівненського району (троє з села Нова Українка, по одному з сіл Обарів і Рогачов), у одного з Млинівського району (село Смордва) і у 2 з Рівного. Вперше COVID-19 виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Закарпатська область - 572 інфікованих. У регіоні зареєстровано 26 нових випадків зараження на коронавірус за добу. Один з хворих є військовослужбовцем Держприкордонслужби. Вперше коронавірус зафіксовано в області 26 березня.

Дніпропетровська область - 568 інфікованих. За добу в регіоні заразилася рекордна кількість людей. МОЗ зафіксував 90 нових інфікованих. Як уточнили в міськраді Дніпра 35 осіб заразилися від однієї хворої, яка у даний момент знаходиться у важкому стані. Перші хворі COVID-19 з'явилися у Дніпрі 19 березня.

Львівська область - 553 інфікованих. За добу в регіоні заразилися коронавірусом 39 мешканців. Мер Львова Андрій Садовий нагадав, що рішення про ослаблення карантину буде прийматися тільки за умови, якщо динаміка захворюваності піде на спад. "39 хворих коронавірусом за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину", - відреагував на статистику Садовий. Перші дані про інфікованих у Львові опубліковано 20 березня.

Одеська область - 505 інфікованих. В Одесі від коронавирусу помер чоловік, який перебував на кисневій підтримці. За добу в області заразилися 36 пацієнтів. На даний момент госпіталізовано з коронавірусом 179 хворих. Найбільша кількість інфікованих у Подільському районі - 224, в Одесі - 88, у Біляївському районі - 66, в Ізмаїльському - 20. Вперше коронавірус виявлено в області 24 березня.

Вінницька область - 472 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом 18 мешканців регіону. З початку року вилікувалися від COVID-19 в регіоні 219 хворих, в тому числі 75 медиків. Перші дані про заражених у Вінниці стали відомі 25 березня.

Житомирська область - 456 інфікованих. У Житомирі від кронавірусу помер 89-річний чоловік з Бердичева. Цей випадок - 11 смерть від хвороби в регіоні. За інформацією голови облдержадміністрації Віталія Бунечко, в області за добу заразилися 7 осіб у Малині, Житомирі, Романові, Коростишеві, Любарі та Любарському районі. Найбільша кількість заражень зафіксовано у Житомирі (153), Коростені (97) і Бердичеві (88). Через перезавантеженість обласна лабораторія повідомила, що найближчі два дні не буде приймати біоматеріали для аналізу. Вперше хвороба виявлена ​​в регіоні 12 березня.

Харківська область - 403 інфікованих. Голова облдержадміністрації Олексій Кучер поінформував про 30 нових заражених за добу. На даний момент госпіталізовано 148 мешканців регіону, 6 підключено до апаратів штучної вентиляції легенів. Перші хворі на коронавірус у регіоні виявлено 28 березня.

Кіровоградська область - 402 інфікованих. За добу в області захворіла на коронавірус 43-річна медсестра з Олександрії. Голова облдержадміністрації Андрій Балонь поінформував про одужання 27 мешканців. Перші інфіковані в області зареєстровано 29 березня.

Волинська область - 359 інфікованих. За добу у регіоні померли від коронавирусу 67-річна жінка з Ківерців і 66-річний чоловік з Нововолинська. У обох були супутні захворювання серця і цукровий діабет. Протягом 24 годин кількість заражених збільшилася у регіоні на 16 мешканців. У лікарнях підключено до апаратів штучної вентиляції легенів 4 хворих. Перші дані про коронавірус на Волині з'явилися 25 березня.

Черкаська область - 314 інфікованих. Ситуація із захворюваністю в регіоні за добу не змінилася. У даний момент в регіоні госпіталізовано 31 хворий. За весь час в області зареєстровано 10 летальних випадків і 133 одужання. Перші заражені коронавірусом виявлено на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 298 інфікованих. За добу в регіоні виявлено 11 нових випадків зараження, з них 10 - у Запоріжжі і 1 - у Запорізькому районі. За добу зареєстровано 3 випадки одужання. Перші дані про COVID-19 зафіксовано у Запоріжжі 25 березня.

Полтавська область - 232 інфікованих. За даними влади за добу в регіоні виявлено 1 випадок зараження у Кобеляцькому районі. Один пацієнт з COVID-19 в області підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За весь час пандемії вилікувалися 55 мешканців регіону. Перші хворі на коронавірус виявлено у Полтаві 27 березня.

Миколаївська область - 165 інфікованих. За добу в регіоні виявлено 2 нових випадки зараження. Санітарні служби проводять дезінфекцію Південноукраїнської атомної електростанції, де заразилися відразу 12 співробітників, половина з них госпіталізовано з пневмонією, 1 - у важкому стані. 700 працівників АЕС перевели на дистанційну роботу, а співробітників, які відповідальні за роботу реакторів, поселили на території підприємства. Перші хворі на коронавірус в області виявлено у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 143 інфікованих. Голова облдержадміністрації Юрій Гусєв повідомив про нового зараженого 33-річного чоловіка з Чаплинського району. Під час пандемії в області одужали 57 мешканців. Вперше пацієнт з діагнозом COVID-19 зареєстровано у Херсоні 25 березня.

Хмельницька область - 134 інфікованих. За добу в регіоні заразилися 15 мешканців, вилікувалися 5. За весь час пандемії в регіоні повідомили про 35 одужавших пацієнтів з COVID-19. Вперше інфіковані виявлено у Хмельницькому 27 березня.

Сумська область - 130 інфікованих. У регіоні зафіксовано 18 нових випадків зараження. За даними Сумського обласного лабораторного центру, 11 нових інфікованих заразилися від хворого продавця супермаркету у Сумах. Один випадок хвороби виявлено серед військовослужбовців Держприкордонслужби. За весь час пандемії померли від COVID-19 4 мешканців регіону, одужали 63 особи. Вперше інфекція виявлена ​​в області 25 березня.

Донецька область - 85 інфікованих. За добу у Маріуполі підтверджено два нові випадки інфікування. Захворіли коронавірусом 38-річні чоловік і жінка з родини зараженого COVID-19. За весь час пандемії в регіоні вилікувалися 14 хворих. Перші інфіковані в області зафіксовано 18 березня.

Чернігівська область - 65 інфікованих. Кількість заражених в регіоні за добу збільшилася на одного хворого. Вперше коронавірус виявлено в області 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. 4 нових заражених виявлено в селищі Новопсков. "Двоє людей контактували з хворими раніше. Один знаходився на лікуванні з пневмонією, ще один - контактний, обидва повернулися з РФ", - уточнює прес-служба облдержадміністрації. Вперше хворі COVID-19 виявлено в області 25 березня.