Фрески "русского мира" в Лавре: как МП готовил резиденцию Кириллу к оккупации Киева
Перед полномасштабным вторжением России в Украину Московский патриархат активно превращал Киево-Печерскую лавру в центр "русского мира". Об этом свидетельствуют как архитектурные изменения, так и фрески в главном храме святыни - Успенском соборе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко.
Почему это важно
МП не просто сохранял контроль над Лаврой - он пытался сделать ее идеологической базой для российской оккупации. Одним из ключевых примеров является Андреевский придел собора, где без согласования с государством перед самым вторжением были созданы росписи в классическом имперском стиле - вместо аутентичного казацкого барокко.
Часть фрески в Лавре (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Империя на фресках
По словам Максима Остапенко, стиль росписей Андреевского придела - это "русско-византийское" направление XIX века, характерное для таких городов как Можайск и Рязань. Это стиль, усиливающий "великорусскую имперскую идею".
На фресках изображены святые, которых больше всего почитает РПЦ - в частности, Серафим Саровский, официальный "покровитель ядерного оружия РФ".
Серафим Саровский на фреске в Лавре (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Но не только он. На росписях присутствуют и сам патриарх Кирилл, и митрополит Павел (Лебедь), бывший наместник Лавры, известный как Паша "Мерседес". Это не только идеологическое продвижение "русского мира", но и попытка персонифицированного закрепления власти.
Паша "Мерседес" на фреске в Лавре (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
По замыслу, после захвата Киева в 2022 году именно здесь должен был служить патриарх Кирилл, "в назидание всем мазепинцам", говорит Остапенко. Были и серьезные попытки сделать Лавру постоянной резиденцией главы РПЦ - эту идею лоббировали на государственном уровне еще в 2010-х.
Митрополиты "УПЦ МП" Онуфрий, Павел и покойный Владимир (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Историческая подоплека
До 1686 года Лавра была в прямом подчинении Константинополю. Лишь впоследствии ее включили в структуру московского патриархата. И именно с того времени российская церковь начала активно использовать святыню для продвижения имперской идеологии.
"Россия воюет не только за территории, она воюет за символы", - подчеркивает Остапенко.
РБК-Украина ранее писало, что в Киево-Печерской лавре презентовали проект по возрождению украинской военной иконы. Инициатива, поддержанная Минобороны, направлена на восстановление традиций барочной иконописи и укрепление национальной идентичности. Освященные иконы уже передали трем бригадам ВСУ как духовные обереги.
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